Wie der Jordanier am Sonntagabend auf Facebook erklärte, hinderten ihn "gesundheitliche Gründe" an einer Reise nach München. Weitere Details nannte er nicht. "Ich entschuldige mich hierfür und hoffe diesen Besuch demnächst nachholen zu können", so der 43-Jährige. Ismaiks Follower schrieben umgehend zahlreiche Genesungswünsche unter den Post.