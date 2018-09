Wie kam Schmid zur Medizin? In ihrem Buch geht es unter anderem um "Gedankenhygiene", die Schmid schon vor vielen Jahren entdeckt hat. Schon von Jugend an fasziniert sie Traditionelle Chinesische Medizin und die Heilkraft von Kräutern. "So etwas wie mein Steckenpferd." Seit die heute 49-Jährige einen Kurs besucht hat, praktiziert sie selber täglich so selbstverständlich wie Zähneputzen, was sie "Gedankenhygiene" nennt.