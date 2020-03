"Gesundheit hat oberste Priorität" Schock für "Riverdale": Dreharbeiten wegen Coronavirus eingestellt

Ob das Mitglied sich tatsächlich angesteckt hat, steht noch nicht fest: "Das Teammitglied wird derzeit medizinisch untersucht. Wir arbeiten eng mit den zuständigen Behörden und Gesundheitsbehörden in Vancouver zusammen, um alle Personen zu identifizieren und zu kontaktieren, die möglicherweise in direkten Kontakt mit unserem Teammitglied gekommen sind. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, des Casts und der Crew hat immer oberste Priorität", so Warner Bros.