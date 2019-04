Gesundheit geht vor Soyeon Schröder-Kim: Dieses Versprechen gab ihr Gerhard Schröder

"Auf diese Garantie verlasse ich mich jetzt"

Für die Koreanerin ist es die zweite, für Gerhard Schröder bereits die fünfte Ehe. Im Mai 2018 feierte das Paar in Schröder-Kims Heimatstadt Seoul, im Oktober 2018 folgte eine Zeremonie in Berlin. Seitdem zeigen sich die beiden in der Öffentlichkeit als liebevolles Ehepaar. "Manche Leute denken vielleicht, oh, der ist ja über 70 und benimmt sich wie ein Teenager. Aber jeder lebt sein eigenes Leben", so Schröder-Kim im "BamS"-Interview. Bevor sie ihrem Mann allerdings das Jawort geben konnte, musste die 48-Jährige ihm noch ein Versprechen abverlangen: "Mein Mann musste mir mindestens 30 gemeinsame Jahre Leben garantieren", verrät Schröder-Kim.