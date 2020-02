Gesund und günstig zugleich Trend-Getränk: So gelingt der Ingwer-Shot

Der Ingwer-Shot gilt derzeit als das Trendgetränk schlechthin. Auch wenn der Geschmack wegen seiner Schärfe für manche gewöhnungsbedürftig sein mag, in Sachen Gesundheit bewirkt Ingwersaft wahre Wunder. Er kurbelt den Stoffwechsel an, aktiviert das Immunsystem und ist zudem wohltuend für Magen- und Darmflora. Wer den Drink allerdings fertig im Supermarkt kaufen will, muss tief in den Geldbeutel greifen. Dabei lässt sich der Shot ganz einfach zu Hause nachmachen - und das in den verschiedensten Varianten.