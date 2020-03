München - Wer sich jetzt gegen Viren wappnen will, der sollte langfristig, aber besonders in Zeiten erhöhter Ansteckungsbereitschaft auf eine ausgewogene Ernährung achten. Bioaktive Schutzstoffe aus Obst, Pflanzen und Gemüse, die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, sorgen für ein gesundes Körpermilieu und können schleichende entzündliche Prozesse in Schach halten.