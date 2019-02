Gesund, genügsam, nachhaltig? Wunderwaffe Alge: Wie gesund ist die grüne Hoffnung?

In Indonesien, Singapur oder Vietnam werden jährlich mehrere Millionen Tonnen Algen verzehrt. Nun ist die Trendwelle auch nach Deutschland geschwappt. Braun-, Rot- oder Blaugrün-Algen, die in bis zu hundert Metern Meerestiefen wachsen, gibt es inzwischen auch in Nordeuropa oder aus kontrollierter Süßwasserzucht. Egal ob in Dashi-Brühe, als Maki-Rollen oder in Kapseln verpackt, Algen haben enormes Potenzial.