Gesund durch den Winter Mit diesen sechs Tipps verringert sich das Erkältungsrisiko

3. Ausreichend Sonne tanken

Klar: Im Herbst gibt es nicht mehr so viele Sonnenstunden wie noch einige Monate zuvor. Umso wichtiger ist es, möglichst viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Gerade Vitamin D bildet sich in der Haut durch direkte Sonneneinstrahlung und somit sinkt das Risiko einer Atemwegsinfektion.