Coronavirus-Patienten dürfen Zimmer nicht verlassen

So lange müssen die vier Patienten sich irgendwie die Zeit vertreiben. Sie dürfen ihre Isolationszimmer, die nebeneinander in einem separaten Gebäude der Klinik liegen, nicht verlassen. Nur Ärzte und Pfleger betreten durch Schleusen die Räume. Zudem herrscht in den Zimmern Unterdruck, um das Virus am Entweichen zu hindern - was allerdings nicht nötig wäre, wie die Experten betonen.