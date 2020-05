Gesünder und günstiger Ganz ohne Chemie: So klappt das Putzen mit natürlichen Hausmitteln

Die restliche Zitrone können Sie verwenden, um Ihre Mikrowelle zu säubern. So geht's: Zitrone in ein Glas auspressen und Wasser hinzugeben, dann das Gefäß in die Mikrowelle stellen. Schalten Sie das Gerät für fünf Minuten auf volle Power ein. Dadurch verdampft die Zitronensäure und bekämpft gebildete Fettablagerungen. Im Anschluss sollte man die Mikrowelle mit einem Tuch nachpolieren. Dabei zeigt sich: Rückstände lösen sich dank der Frucht viel leichter.