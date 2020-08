Ob ihn dazu seine Freundin Ruby O. Fee (24) gebracht hat? Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar und noch immer so verliebt, wie am ersten Tag. Das habe einen bestimmten Grund: "Ich musste lernen, in der Liebe zu vertrauen, und das habe ich erst mit meiner jetzigen Partnerin Ruby geschafft", gibt er in der "Bunte" zu. Die Beziehung funktioniert deshalb so hervorragend, weil er mit ihr "über alles reden" könne. Das war offenbar nicht immer der Fall: "Ich bin offen und ehrlich, lege die Karten auf den Tisch, wenn es mit einer Frau ernst ist. Ich diskutiere auch gerne Sachen aus. Ich bin früher in Beziehungen gescheitert, weil das nicht möglich war."