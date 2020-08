Gespräche im Kanzleramt Greta Thunberg: "Freundliche Begegnung" mit Angela Merkel

Die schwedische Klimaaktivistin beschrieb das Treffen mit Merkel auf der anschließenden Pressekonferenz als "freundlich". Sie habe gefordert, dass [politische] Anführer aktiv werden und die Klimakrise wie eine Krise behandeln. Merkel habe "eine riesige Verantwortung, aber auch eine riesige Chance, so eine Anführerin" in der Klimakrise zu werden, wird die 17-Jährige von "tagesschau.de" zitiert. Die "Fridays for Future"-Vertreterin Neubauer sagte zudem, sie hätten deutlich gemacht, "dass wir nicht mehr und nicht weniger verlangen als dass das Pariser Klimaabkommen in Politik übersetzt wird".