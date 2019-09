Gespräch über Klimaaktivismus Harmonisches Treffen von Greta Thunberg und Barack Obama

Barack Obama (58) und Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) haben sich am Montag in Washington wiedergetroffen. Die Teenagerin hinterließ auch dieses Mal wieder Eindruck bei dem ehemaligen US-Präsidenten. Auf Instagram postete er ein Bild von dem Treffen und schrieb: "Mit nur 16 Jahren ist Greta Thunberg bereits eine der wichtigsten Fürsprecher dieses Planeten. In dem Bewusstsein, dass ihre Generation die Wucht des Klimawandels spüren wird, zögert sie nicht, auf echte Aktionen zu drängen."