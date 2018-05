Gespräch bei "Hart aber fair" Gil Ofarim hat seit seiner Schulzeit mit Antisemitismus zu kämpfen

Erst kürzlich ist Gil Ofarims (35) Vater Abi Ofarim (1937 - 2018, "Noch einen Tanz") verstorben. Am Montag hatte der Musiker bei "Hart aber fair" mit Frank Plasberg (60) nun seinen ersten TV-Auftritt nach diesen schwierigen Tagen. In der Sendung mit dem Titel "Wie kann das noch sein: Judenhass in Deutschland?" redete Ofarim über ein anderes, aber ebenfalls schwieriges Thema.