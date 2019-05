Gespaltene Meinungen Letzte "Game of Thrones"-Folge: Die Reaktionen in den sozialen Medien

Sophie Turner und Emilia Clarke verabschieden sich

Sophie Turner (23), die in der Serie Sansa Stark verkörperte, verabschiedete sich von "Game of Thrones" mit rührenden Worten. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie ein Foto mit ihren Kollegen vom Set. Darunter schrieb sie: "An die Fans: Vielen Dank, dass ihr euch in die Charaktere verliebt habt und dass ihr diese Show bis zum Ende unterstützt habt. Das werde ich mehr als alles andere vermissen."

Auch Schauspielerin Emilia Clarke (32) bedankte sich auf Instagram bei ihren Fans: "Liebe magische Fans, ich schulde euch so viel Dank für euren stetigen Blick auf das, was wir gemacht haben und was ich mit einer Figur gemacht habe, die schon in den Herzen vieler war, bevor ich in die Platinperücke der Träume geschlüpft bin. Ohne euch gibt es uns nicht. Und nun ist unsere Wache zu Ende."