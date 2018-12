Gesichtet mit Loris Karius Sophia Thomalla: Gibt es einen neuen Mann in ihrem Leben?

Außerdem veröffentlichten mehrere Medien - unter anderem "Daily Mail" und "TMZ" - Fotos, die Thomalla und Karius knutschend und turtelnd am Strand in Miami zeigen. Dort genossen die beiden am Freitag offenbar ihre Zweisamkeit. Laut "Bild" wurden sie außerdem vor kurzem gemeinsam in Istanbul, wo der Torwart als Leihspieler des FC Liverpool bei Besiktas Istanbul unter Vertrag steht, beim Einkaufen gesichtet.