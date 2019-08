Gesicht von neuer Gucci-Kampagne Bei Harry Styles darf es gern "über das Geschlecht hinausgehen"

Mit seinem diesjährigen Auftritt bei der Met Gala in New York zeigte Harry Styles (25, "Dunkirk") eine ganz neue Seite an sich. Statt T-Shirt und Sakko trug er einen schwarzen Jumpsuit mit Spitzen-Oberteil und Volants. Dazu kombinierte der Sänger und Schauspieler Absatzschuhe sowie einen Perlenohrring. Ein wenig gewagt - und dennoch passend. So auch das jüngste Engagement des 25-Jährigen: Er ist das Kampagnen-Gesicht für Guccis neuen Unisex-Duft "Mémoire d'une Odeur", das für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet ist.