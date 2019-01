München/Olching - In Deutschland landen jährlich um die 18 Millionen Tonnen noch genießbare Lebensmittel im Müll – eine gigantische Menge. Viele Bürger und Politiker finden dieses Ausmaß an Lebensmittelverschwendung untragbar. In der Tschechischen Republik und Frankreich beispielsweise, wurde es Supermärkten bereits verboten, noch genießbare Lebensmittel zu verschwenden.