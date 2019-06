Rentenerhöhung

Ab Juli steigen auch die Renten in Deutschland deutlich. Das gab das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bereits im März bekannt. In den neuen Bundesländern fällt die Steigerung etwas höher aus als in den alten Bundesländern. Der Gesetzgeber will so die Renten in Ost und West angleichen. In den alten Bundesländern erhöht sich das Altersruhegeld um knapp 3,18 Prozent, in den neuen Ländern um 3,91 Prozent. Damit bekommt ein Durchschnittsrentner monatlich rund 54 Euro mehr in den neuen Bundesländern; in den alten Bundesländern sind es 45 Euro mehr (AZ berichtete).