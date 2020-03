Gesellschaftspanorama der 40/50er Jahre "Unsere wunderbaren Jahre": Das erwartet die Zuschauer

Worum geht's genau?

Deutschland, 20. Juni 1948. In Altena, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, bilden sich - so wie überall im Land - lange Schlangen vor der örtlichen Bank: Heute erhält jeder Bürger, ob arm oder reich, alt oder jung, ob Widerstandskämpfer oder ehemaliger Nazi, mit der Einführung der neuen Währung die Chance auf einen Neuanfang. Wer sich in die Schlange vor der Umtauschstelle einreiht, bekommt 40 druckfrische D-Mark in die Hand gedrückt - und kann nun endlich wieder selbst entscheiden, was er oder sie daraus macht.