Doppeltes Verfahren in München

Im Parallelverfahren am Landgericht München II hatte die Schwester die Rückübertragung ihres Anteils am Haus gefordert. Auch weil er selbst zwischenzeitlich mit einer Ratenzahlung in Verzug geraten war, erklärt Martin H. am Rande der Verhandlung. Grund sei damals ein Brandschaden in seiner Nürnberger Gaststätte gewesen, das Geld sei aber inzwischen längst geflossen.