Altstadt - Zwei Männer, die am Dienstag gegen 0.40 Uhr am Sankt-Jakobs-Platz vorbeikamen, hielten es wohl für eine "witzige" Idee, laut "Allahu Akbar" zu schreien. Übersetzt heißt das nicht mehr als "Gott ist groß". Was aber von manchen religiösen Fanatikern als Kampfruf missbraucht wird. Der Sicherheitsdienst der Synagoge hörte das Geschrei der Männer und verständigte sofort die Polizei.