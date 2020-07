Das Paar ist seit 2013 verheiratet und lebte gemeinsam in Germering. Zum ersten Zwischenfall kam es laut Anklage im Dezember 2018. Eines der drei Kinder hatte sich am Kopf verletzt. Die Frau wollte den Buben zum Arzt bringen, ihr Mann nicht. Im Zuge der Diskussion versetzte sie ihm einen leichten Schlag auf den Hinterkopf. Daraufhin soll der 45-Jährige der Frau mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Und zwar so wuchtig, dass das Opfer ein Hämatom am Auge, Nasenbluten und Schmerzen erlitten habe.