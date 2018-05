München – Ob das Mädchen aus Türkenfeld in den Vatertag reingefeiert hat, ist unbekannt. Fest steht jedenfalls, dass die 15-Jährige um 06:50 Uhr am Donnerstagmorgen von den Kontrolleuren der Deutschen Bahn schlafend und alkoholisiert in einer S4 in Richtung Hauptbahnhof angetroffen wurde. Als die DB-Mitarbeiter die Jugendliche weckten und nach ihrem Fahrschein fragten, legte sie ein Ticket für die Ringe 6 bis 11 vor. Laim, wo die Kontrolle stattfand, liegt jedoch im dritten Ring.