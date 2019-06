Geschickt gestylt Diese Farben sorgen für einen sommerlichen Teint

Weiß macht nicht weiß

Viele meinen, die Farbe Weiß würde sie noch blasser machen. Doch wenn bereits eine leichte Bräune von dem ein oder anderen sonnigen Tag vorhanden ist, kann ein schlichtes weißes T-Shirt wahre Wunder bewirken, was den sommerlichen Teint angeht. Noch dazu lässt sich weiße Kleidung problemlos in jeden Look integrieren - beispielsweise in Form von Sneakern zu einem legeren Jeans-Outfit.