Die Träume von Jann-Fiete Arp

Dass Jann-Fiete Arp eigentlich zu den größten Nachwuchstalenten Fußball-Deutschlands gehört, ist kein Geheimnis. Der Stern des nun 20-Jährigen ging bereits früh auf. Für die deutsche U17-Auswahl erzielte der Stürmer zum Beispiel 18 Treffer in 19 Spielen, darunter zwei Hattricks bei der EM 2017. Als er am 30. September des gleichen Jahres dann erstmals für die Profis des Hamburger SV auflief, wurde er zum ersten Bundesliga-Spieler, der nach der Jahrtausendwende geboren wurde. Und kurz darauf auch noch zum ersten Bundesliga-Torschützen der Generation 2000 plus (mit 17 Jahren und 295 Tagen zum bis dahin siebtjüngsten der Liga). Anschließend geriet die bis dahin so steile Karriere des damaligen Shootingstars aber ein wenig ins Stocken. Trotzdem wechselte er zur vergangenen Saison dann zum FC Bayern. Aktuell ist er dort allerdings nur dritter Stürmer hinter Kwasi Okyere "Otschi" Wriedt und Joshua Zirkzee – und zwar bei den Amateuren.