Geschichte um Gaston und LeFou "Die Schöne und das Biest": Prequel-Serie für Disney+ in Arbeit

Macher der Reihe sind neben Gad noch Adam Horowitz (48) und Edward Kitsis (49), die bereits bei der Märchen-Serie "Once Upon a Time - Es war einmal" mit dem Ausgangsmaterial in Berührung kamen. Laut "Hollywood Reporter" sollen die Folgen zeitlich vor dem Film und abseits des bekannten Kosmos spielen. Emma Watson (29) und Dan Stevens (37) würden demnach keine tragende Rolle übernehmen, könnten aber dennoch in Gastauftritten auftauchen.