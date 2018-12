Bei einem Warenwert bis 22 Euro kommen Verbraucher noch günstig davon – es fallen weder Einfuhrumsatzsteuer noch Zoll an. Allerdings werden die üblichen Verbrauchsteuern auf Waren wie Alkohol oder Tabak erhoben.

Bei einem Wert von 22 bis einschließlich 150 Euro wird die Einfuhrsteuer fällig, sie liegt bei sieben (z. B. bei vielen Lebensmitteln) oder 19 Prozent. Und freilich gelten ebenfalls die Verbrauchsteuern.

Ab einem Warenwert von über 150 Euro kommt zu Einfuhr- und ggf. Verbrauchsteuer auch der Zoll dazu. Der ist abhängig von der Art der Ware. Außerdem warnt der Zoll vor der Anonymität bei Einkäufen im Internet – denn wer weiß, ob da nicht ein dubioser Händler dahintersteht. Gerade bei Markenprodukten nimmt die Zahl der Fälschungen zu. Die dürfen in die EU gar nicht erst eingeführt werden. Und schon bei einem einzelnen Artikel kann es Ärger geben. Denn weil ja der Absender unternehmerische Ziele verfolgt, gilt auch eine kleine Bestellung für private Zwecke schon als geschäftlicher Verkehr.

Was die Münchner in unserer Umfrage bekommen haben, ist freilich harmloser. Was in den Packerln ist? Lesen Sie selbst!