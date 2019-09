Das Gebäude hat turbulente Zeiten erlebt. 2011 zog der Elektronikhersteller Bürklin seinen Firmensitz aus der Schillerstraße ab. Bauunternehmer Josef Kastenberger wandelte es mit seiner JK Wohnbau (heute Isaria Wohnbau AG) zum Appartmenthaus mit 203 Wohn- und einer Gewerbeeinheit um. Eine Versicherung kaufte das Objekt, 2017 wechselt das Gebäude erneut den Besitzer.

Mobilierte Wohnung bringt mehr Geld

Inzwischen wird es unter dem Namen "BigCityLife" beworben. Das Objekt sei "in mehr als einer Hinsicht einzigartig", heißt es auf der Website. Die Wohnungen seien "ready to live". Will heißen: Sie sind möbliert. Das kostet Geld, viel Geld. Wer eine 35 Quadratmeter große Einzimmer-Wohnung kaufen möchte, muss 425.000 Euro zahlen.

Als Kapitalanlage sei das den Anbietern zufolge aber eine "herausragende Investitionschance", die Käufern "überdurchschnittliche Renditechancen" gewährleiste. Im Exposé macht der Anbieter unmissverständlich klar, um was es geht. Unter dem Punkt "Mietpreisbremse Adieu" heißt es: "Entscheiden Sie sich für die Komplettmöblierung, ist ihre Wohnunge unabhängig von der Preisbindung durch die Mietpreisbremse – ein wahrer Rendite-Turbo!"

Miepreisbremse aushebeln

Das ist übrigens ein Trugschluss. Bei der Anmietung einer normalen möblierten Wohnung gilt die Mietpreisbremse, so dass der Vermieter in der Regel nicht mehr fordern darf als die ortsübliche Vergleichsmiete plus zehn Prozent. Eine ortsübliche Vergleichsmiete für eine möblierte Wohnung festzustellen, ist allerdings oft schwer.

Ein weiteres interessantes Detail, an dem sich erkennen lässt, dass die Verkäufer keine Münchner an die Schillerstraße locken wollen. Angepriesen wird immer wieder die unschlagbare Lage – "mitten im Herzen".

Dass die Straße mitten im Bahnhofsviertel liegt, wird natürlich nicht erwähnt. Die neuen Käufer sollen lieber zum Viktualienmarkt, nur sieben Radlminuten entfernt. Oder zwischendurch die Ruhe genießen, im "üppig grünen Nußbaumpark". Immer getreu dem Motto: "Alles geht – an diesem einmaligen Standort."

