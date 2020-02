Gerüchteküche brodelt Zwischen Stella McCartney und Victoria Beckham herrscht Krieg

Streit wegen eines Kindermädchens?

Hintergrund des Streits soll laut Informationen der "Sun" eine angebliche Intrige des früheren Spice Girls sein: Demnach habe Beckham McCartney ihr Kindermädchen ausgespannt. "Sie will das Beste für ihre Familie und hat gehört, dass Stellas Nanny zu den besten in London gehört", zitiert die Zeitung eine angebliche Bekannte Beckhams. "Sie hat ihre Nummer bekommen und ihr ein lukratives Angebot gemacht." Als McCartney davon erfahren habe, sei sie an die Decke gegangen. Doch damit nicht genug: Beckham soll außerdem versucht haben, die Leiterin von McCartneys Modelabel abzuwerben.