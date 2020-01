Gerüchteküche brodelt Sind Zac Efron und Schauspielerin Halston Sage ein Paar?

Schauspieler Zac Efron (32, "Baywatch") soll angeblich wieder in festen Händen sein. Laut dem US-Magazin "Us Weekly" soll sich Schauspielerin Halston Sage (26, "The Orville") den 32-Jährigen geschnappt haben. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung bisher nicht.