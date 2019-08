Gerüchteküche brodelt Plant Selena Gomez ein Beauty-Imperium?

Selena Gomez ist als Sängerin, Schauspielerin, Produzentin und Synchronsprecherin tätig. Ihr aktueller Film "The Dead Don't Die" kam im Juni in die Kinos. Neue Musik hat sie bereits angekündigt. In der Modewelt hat sie derzeit Kollaborationen mit Coach und Puma. Im Jahr 2011 kam ein Parfüm in ihrem Namen auf den Markt. Damals halfen ihre Fans bei der Auswahl der Duftstoffe. Gomez zählt zu den beliebtesten Stars der Welt, allein auf Instagram hat sie über 155 Millionen Abonnenten.