Gerüchteküche brodelt Ist das "The Masked Singer"-Faultier wirklich Stefan Raab?

Nachdem das Faultier in der ersten Folge der neuen Staffel von "The Masked Singer" eher durch Schläfrigkeit auffiel, legte es in der zweiten Runde eine ganz andere Performance hin. Mit dem Song "Kiss" von Prince begeisterte es die TV-Zuschauer und das Rateteam gleichermaßen. Doch welcher Promi steckt unter dem pelzig-liebenswürdigen Kostüm? Ist es möglicherweise ein Star, der sich schon vor einigen Jahren nahezu vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat?