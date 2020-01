Gerüchteküche brodelt Gigi Hadid: Liebes-Comeback mit Zayn Malik?

Feierten sie zusammen Geburtstag?

Auf dem Instagram-Profil und in der Story von Gigis jüngerer Schwester Bella ist zu sehen, dass die Schwestern in den Outfits, in denen sie auf den Paparazzi-Bildern abgelichtet sind, den Geburtstag von ihrer Mutter Yolanda Hadid (56) gefeiert haben, der am 11. Januar war. Ob die Party-Crew dann noch in Maliks Geburtstag hineingefeiert hat? Der wurde am 12. Januar 27 Jahre alt.