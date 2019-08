Im Juni hatte Delevingne zum ersten Mal öffentlich über ihre Liebe zu Benson gesprochen. In einer Rede im Rahmen einer Gala der Hilfsorganisation Trevor Project machte sie ihrer Freundin eine Liebeserklärung. "Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist und diese zu akzeptieren - was viel schwerer ist, als ich gedacht habe. Ich liebe dich", sagte die 26-Jährige auf der Bühne, während Benson im Publikum saß. Im Interview mit "E! News" erklärte Delevingne außerdem, warum sie sich entschlossen habe, die Beziehung nun öffentlich zu machen: "Es ist Pride, Stonewall ist 50 Jahre her. Und es geht einfach um unseren ersten Jahrestag, also warum nicht?"