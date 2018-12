Gerüchte um "GZSZ"-Schauspieler Das sollen die neuen Dschungelcamp-Stars sein

Am Freitag, den 11. Januar 2019 geht es in die 13. Staffel für das RTL-Dschungelcamp. Erneut werden die Moderatoren Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) durch die Sendung führen und angeblich stehen nun alle Kandidaten fest. Laut "Bild" könnte in der nächsten Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Leila Lowfire (25) dabei sein, bekannt durch ihren "Besser als Sex"-Podcast. Auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Felix van Deventer (22) gilt demnach als möglicher Kandidat.