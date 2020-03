Gerüchte um eine Romanze Janin Ullman: Besucht sie Fußballstar Neymar in Paris?

Janin Ullmann (38) heizt die Gerüchteküche weiter an: Sind sie und Fußball-Superstar Neymar (28) wirklich nur gute Freunde? Am Mittwochnachmittag postete die deutsche TV-Moderatorin in ihrer Instagram-Story Videos aus der französischen Hauptstadt. "So schön, dich wiederzusehen, Paris", schrieb sie zu einem der Clips. Nur ein zufälliger Ausflug? Oder hat ihr dortiger Aufenthalt doch etwas mit dem Kicker von Paris Saint-Germain zu tun?