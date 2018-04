Gerüchte um Architektin Neri Oxman Hat Brad Pitt eine neue Frau an seiner Seite?

Hat Brad Pitt (54, "Fight Club") eine neue Frau an seiner Seite? Angeblich verbringt der Hollywood-Star gerade viel Zeit mit einer gefeierten Architektin, berichtet "Page Six". Neri Oxman (42) ist außerdem eine preisgekrönte Künstlerin und gilt als "Rockstar" unter den MIT-Professoren, heißt es über sie. Architektur- und Design-Liebhaber Pitt soll Oxman durch ein MIT-Projekt kennengelernt haben, zitiert die Klatschseite der "New York Post" eine nicht näher genannte Quelle. Die beiden seien seitdem befreundet.