Gerüchte überschlagen sich Brad Pitt und Charlize Theron: Sind sie schon viel länger ein Paar?

Es ist das wohl aufregendste Gerücht der letzten Monate aus Hollywood: Brad Pitt (55, "By the Sea") und Charlize Theron (43, "The Last Face") sollen sich seit Mitte Dezember daten, kurz vor Weihnachten soll die Liebelei sogar ernstere Züge angenommen haben. Das berichtete zunächst die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" unter Berufung auf einen Insider. Therons Ex, ausgerechnet Schauspiel-Ikone Sean Penn (58), soll die beiden einander vorgestellt haben.