Baggert Juventus Turin an James?

Einem Bericht der italienischen Zeitung "Tuttosport" zufolge könnten eventuelle Sondierungen bereits in den nächsten Tagen vonstatten gehen. Denn die beiden Berater von James, Jorger Mendes und Giovanni Branchin, sollen sich auf den am 2. und 3. Januar stattfindenden "Globe Soccer Awards" in Dubai mit Juve-Sportdirektor Fabio Paratici verabredet haben, um einen möglichen Transfer zu besprechen. Dass der italienische Serienmeister heiß auf den Kolumbianer ist, ist seit längerem bekannt. Bereits mitte Oktober machte die Nachricht die Runde, dass Juves Königstransfer Cristiano Ronaldo gerne seinen "Lieblingsvorbereiter", den er aus Real-Zeiten bestens kennt, nach Turin lotsen würde.