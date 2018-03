Gerüchte über Umzug München: Verlässt Sport Scheck die Fußgängerzone?

Ein Szenario: Sport Scheck und Zara tauschen die Plätze

Im Umfeld von Sport Scheck werden bereits mehrere Optionen diskutiert. Im wahrscheinlichsten Szenario spielt der spanische Moderiese Zara eine wesentliche Rolle. Der Konzern hat in der Kaufingerstraße zwar erst kürzlich einen Laden geschlossen, hätte aber grundsätzlich Interesse an einer repräsentativen Hauptfiliale in München. Bei Verdi hält man es deshalb nicht für ausgeschlossen, dass Sport Scheck und Zara einfach tauschen: Zara übernimmt das Pschorr-Haus – und das Sporthaus zieht in die deutlich kleinere Zara-Filiale in der Theatinerstraße um.