Gerüchte über neue Show Kehrt Marijke Amado zu RTL zurück?

Sie könnte noch mal die große Bühne bekommen: Laut der "Bild am Sonntag" plant RTL ein Comeback mit Marijke Amado (65) als Moderatorin. 21 Jahre nachdem sie in der "Mini Playback Show" letztmals Kinder glücklich machte, dürfte die Holländerin bald wieder in Serie bei dem Sender zu sehen sein.