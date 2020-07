Gerüchte über Erfolgsserie "The Crown": Sie soll die neue Prinzessin Margaret sein

Manville wurde unter anderem bekannt durch die Tragikomödie "Another Year" und spielte auch in "Maleficent - Die dunkle Fee" und in der Fortsetzung "Mächte der Finsternis" mit. Ein Insider sagte der "Sun" zufolge: "Lesley wird von den Machern von 'The Crown' sehr geschätzt und war diesmal ihre erste Wahl, um Prinzessin Margaret zu spielen." Die Serienschöpfer wollten demnach einen Star, der die "schwierige Rolle" Margarets in einer der dunkelsten Phasen ihres Lebens bewältigen kann, "als die Windsors endlosen Skandalen ausgesetzt waren und sie von Krankheiten verfolgt wurde".