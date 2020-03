Gerüchte im Umlauf Idris Elba klärt über seinen Gesundheitszustand auf

Keine Gefahr für Idris Elba (47, "Luther"): Nachdem der Schauspieler seine Infektion mit dem Coronavirus am Anfang der Woche öffentlich gemacht hatte, soll im Internet ein Video über seinen Gesundheitszustand kursiert sein. Wie "Mail Online" berichtet, habe ein Fan ihm mitgeteilt, dass in dem Clip gesagt wurde, dass Elba sich in einem "kritischem Zustand" befinde und auf der Intensivstation liegen solle.