Gerücht um Jungschauspielerin "Der Herr der Ringe"-Serie: Steht das erste Cast-Mitglied fest?

Noch immer herrscht großes Rätselraten rund um die meisten Details zur kommenden "Der Herr der Ringe"-Serie von Amazon. Zumindest soll nun die erste Darstellerin so gut wie feststehen, die in dem Fantasy-Epos zu sehen sein könnte. Die junge Schauspielerin Markella Kavenagh soll sich derzeit in Gesprächen rund um die Rolle einer Figur namens Tyra befinden, wie das stets gut informierte US-Branchenmagazin "Variety" von mehreren Quellen in Erfahrung gebracht haben will.