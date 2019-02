Gerichtsurteil steht fest Rihanna: Stalker bekommt eine Bewährungsstrafe

Der Stalker war am 9. Mai 2018 in Rihannas Anwesen in den Hollywood Hills eingedrungen. Dort hielt er sich rund zwölf Stunden auf, ehe er von einer Assistentin entdeckt wurde, als er gerade seine Tasche auspackte und sein Handy auflud. Die Sängerin war zu dem Zeitpunkt bei einer Launch-Party ihrer ersten Unterwäsche-Linie in New York. Der Täter erklärte der Polizei damals, dass er mit Rihanna Sex wolle und deswegen in ihrem Haus sei. Wochen vorher soll er in ein Gebäude in der Nachbarschaft eingebrochen sein, weil er sich da bereits in Rihannas Haus wähnte.