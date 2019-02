"Nein, das muss der Mieter nicht", erklärt Mietervereins-Geschäfstführer Volker Rastätter. "Nach dem so genannten Bestellerprinzip bei der Wohnungsvermittlung muss grundsätzlich der Auftraggeber den Makler bezahlen, also in der Regel der Vermieter." Dies könne von Maklern oder Vermietern auch nicht durch Pauschalen oder Gebühren umgangen werden. Das Landgericht Stuttgart entschied: Nach dem Wohnungsvermittlungsgesetz dürfen Makler von Wohnungsinteressenten keine Gebühren oder Zahlungen für die Besichtigung einer Wohnung verlangen (38 O 73/15 KfH).