Gerichtstermin steht aus Bestechungsskandal: Lori Loughlin befindet sich in Gewahrsam

Nun muss sich auch Lori Loughlin (54, "Full House") den Anschuldigungen der Bestechung stellen. Nachdem die Schauspielerin am Mittwochmorgen (Ortszeit) nach einem Nachtflug aus Kanada in Los Angeles gelandet war, wurde sie in Gewahrsam genommen. Das bestätigte am Mittwoch ein Vertreter der US-Anwaltskanzlei Central District dem US-Magazin "People". Am Mittag soll die 54-Jährige dann angeblich vor Gericht erscheinen.