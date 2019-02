Gerichtstermin am 22. März Kaution hinterlegt: R. Kelly hat das Gefängnis verlassen

R&B-Star R. Kelly (52) wurde aus einem Gefängnis in Chicago entlassen, nachdem er eine Kaution in Höhe von 100.000 Dollar und damit zehn Prozent der Gesamtkaution hinterlegt hat. Das bestätigte eine Sprecherin der zuständigen Strafverfolgungsbehörde laut US-Medienberichten. Zuvor plädierte der Sänger offenbar auf "nicht schuldig". Vorgeworfen wird ihm sexueller Missbrauch von vier Frauen, von denen drei zum angeblichen Tatzeitpunkt minderjährig gewesen sein sollen. R. Kelly hatte sich am Freitag freiwillig den Behörden gestellt. Zunächst soll der Musiker Probleme gehabt haben, das Geld für die Kaution aufzubringen.