Karl F. leidet laut Antragsschrift unter paranoider Schizophrenie. Er fühlte sich vom "Islamischen Staat" und Kopfgeldjägern verfolgt, berichtet der Beschuldigte gestern selbst. Dieser Verfolgungswahn habe sechs Wochen zuvor bei der Sicherheitskonferenz begonnen, erinnert er sich. Ansonsten gibt sich der Angreifer, der in der Haft 20 Kilo zugenommen haben will, geläutert. Die Medikamente, die er derzeit einnehme, würden ihre Wirkung tun. Er wisse jetzt, dass die Dinge, die er damals gesehen haben will, nicht real waren. So gibt er an, dass er kurz bevor er das Rad warf, das Gefühl gehabt habe, seine Mutter solle umgebracht werden und Heinz G. würde darüber lachen.